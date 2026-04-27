京都府南丹市の山林で安達結希くん（11）が遺体として見つかり、養父の安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕された事件。逮捕後の取り調べで、容疑者は発見までに「遺体を複数回、移動させた」と供述したとされ、府警は周辺の公衆トイレや池などの徹底的な捜索を続ける。そんななか、本誌・週刊ポストは結希くんと優季容疑者の関係をめぐる重要な証言を掴んだ。【写真】「この子を知りませんか」結希くんの情報提供を呼