【全2回（前編／後編）の前編】京都府南丹市の安達結希（ゆき）くん（11）が遺体で発見された事件で逮捕されたのは、義父の安達優季（ゆうき）容疑者（37）だった。一体、いかなる男なのか。前妻との結婚生活と離婚した経緯などについて取材した。＊＊＊【実際の写真】“取材禁止”の張り紙が！「安達優季容疑者」が住む「立派過ぎる日本家屋」容疑者は高校卒業後に入社した電気機器メーカーで、最初の結婚相手と出会って