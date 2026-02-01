女優の黒柳徹子（92）が、1日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP」（後5・00）に出演し、番組の後継者について問われる場面があった。

1976年2月2日の放送開始以来、司会の黒柳がさまざまなゲストを迎えてトークを繰り広げてきた長寿番組の50周年特番。「Snow Man」目黒蓮のほか、笑福亭鶴瓶、明石家さんま、浅田舞、浅田真央さん、宮沢りえら、18人の豪華ゲストが代わる代わる祝福に訪れた。

90を超えても元気まんまんな黒柳に、「サンドウィッチマン」伊達みきおは「50周年。この先、誰かに継承していく。継承していくなら誰かなって思って」とストレートな質問をぶつけた。

黒柳は「そんな大それたこと、考えたことはないですよ」と即答。「だって思います？自分たちがいなくなったら、誰かに譲ろうなんて」と問い返した。伊達も「思わないですね」と、自分に照らし合わせながらうなずいた。

黒柳は「『徹子の部屋』も同じですよ。『徹子の部屋』は、とにかく100歳まではやろうと思っていて。あと10年くらい」と宣言。その上で「100の時にどなたかやりたい方がいらしたら、お譲りしてもいいですよ。そりゃね」とも告白。「やりたい？」とサンドの2人に呼びかけた。

伊達は「『サンドウィッチマンの部屋』ですか？続かなそうですね」と苦笑いしていた。