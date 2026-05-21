5月20日（水）に放送された『徹子の部屋』に、ドラマや映画に引っ張りだこの俳優・佐藤二朗が出演。意外な経歴を明かす場面があった。【映像】佐藤二朗、新卒入社した“超有名企業”を1日で辞めていた！愛ある対応に「なんて懐の深い会社」名バイプレイヤーとして数々の作品で強烈な印象を残す佐藤。昨年公開された映画『爆弾』では、正体不明の中年男を怪演。その凄まじい表現力が評価され、「日本アカデミー賞」最優秀助演男優賞