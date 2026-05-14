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小林旭、美空ひばりさんとの結婚生活を回想「仕事の話」のときは…

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 小林旭が14日の「徹子の部屋」で、美空ひばりさんとの結婚生活を振り返った
  • 「仕事の話が出ている時なんかは、そばにも寄れないですよね」と断言
  • 「スターっていうのは凄いもんだなと思って感心していましたよ」と語った
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