「現在はテレビ朝日にほど近いシニア用の高級タワーマンションで生活していると聞いています。建物内に医療スタッフや介護スタッフが常駐していて安心できる環境だそうです」こう話すのはテレビ朝日関係者。黒柳徹子（92）が生活の拠点を変化させているという。この2月に50周年を迎えた『徹子の部屋』（テレビ朝日系）。制作関係者は言う。「徹子さんは92歳とは思えないほど元気で好奇心旺盛。台本はあるものの、ほとんど徹子さん