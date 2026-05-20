12月25日に公開される岡田准一主演映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』の新キャストとして、吉岡里帆、前野朋哉、こがけんの出演が発表された。 参考：吉岡里帆、自信が持てなかった過去からの変化「理想の自分がはっきり見えるようになった」 本作は、1963年に全米ビルボードチャートで日本人歌手として3週連続1位を達成した「SUKIYAKI（上を向いて歩こう）」の誕生秘話を、事実に基づくフィクションとして映