俳優の佐藤二朗（57）が20日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。新卒入社した会社について語った。MCの黒柳徹子から「俳優の道に進む勇気が持てずに、大学を卒業後リクルートっていう会社に。すごいですね」と話題を振られる場面が。「もちろん今も素晴らしい会社だし。でも、1日で辞めちゃったんですよ」と語りだした。「向ケ丘遊園というところに独身寮があって、そこに全部自分の荷物を置い