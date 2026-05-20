俳優の佐藤二朗（57）が20日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。亡き父について語った。MCの黒柳徹子から「お父様はどういう方でしたか？」と話題を振られる一幕が。「ひとつ覚えてるエピソードがあって、僕が小学生の時学校行きたくないってなってるときがあって。そんなに深刻ではないけどいじめだったのかな」と振り返った。「凄い悩んでる時に、父親が僕の母親に向かって僕の聞こえるよう