殺傷能力のある「ペン型拳銃」２丁を所持したとして、静岡県警は２１日、指定暴力団住吉会系組員で自称建設業の男（４１）ら５人を、銃刀法違反などの容疑で逮捕したと発表した。ほかに逮捕されたのは、自動車販売業や無職など２０〜３０歳代の男４人。５人は静岡県東部や関東で活動する「匿名・流動型犯罪グループ」（トクリュウ）とみられる。発表によると、５人は共謀し、３月１２日、活動拠点とする同県伊豆の国市の住宅