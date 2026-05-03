テレビ朝日系「徹子の部屋」が４月３０日に放送された。この日は、アーティスト・ちゃんみなが出演した。ラッパー、シンガー・ソングライター、音楽プロデューサーとして多岐にわたって活躍。新時代のカリスマとして注目を集めるちゃんみなの半生に迫った。黒柳徹子は「あなたは韓国でお生まれになって。お母さまが韓国の方、お父さまが日本の方。韓国と日本と行ったり来たりしながら小さいとき育ったんですが、ご両親はどう