徳之島の天城町で21日、トラクターに挟まれている男性が発見され、その後死亡しました。 死亡したのは天城町の農業・吉田豊和さん(37)です。 徳之島警察署によりますと、21日午前11時ごろ、吉田さんの自宅の車庫でトラクターの右側後輪に吉田さんが左脚を挟まれて倒れているのを親族が発見し、頼まれた隣人が「車に押さえられ、けがをしている」と119番通報しました。 発見当時、吉田さんの意識はなく、病院に運