5月17日、ちゃんみなプロデュースのガールズグループ・HANAが公式Xを更新。米ロサンゼルスで開催された音楽フェス「CLOUD NINE presents “Zipangu” JAPANESE MUSIC EVENT 2026」での集合写真をアップした。だが、メンバーたちが身にまとっていた衣装が、SNS上で論争を巻き起こしている。現地時間16日、HANAは同音楽フェスに参戦し、『ALL IN』『Blue Jeans』『ROSE』などの人気曲を披露。高い歌唱力と激しいダンスパフォーマ