3月26日（木）に放送された『徹子の部屋』に、『突撃！隣の晩ごはん』でおなじみのヨネスケが出演した。【映像】ヨネスケ、本名が超意外だった！「いい加減な名前」と自虐も…黒柳徹子は「わかりやすい」と絶賛66歳で熟年離婚を経験し、10年間の独身生活を経て、2年前、76歳のときに再婚したヨネスケ。現在は20歳年下の妻・陽子さんと幸せいっぱいの毎日を過ごしているという。「こんなことってあるんですね」と、黒柳徹子も驚きを