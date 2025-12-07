ロシアによる侵攻終結に向けた和平案をめぐり、ウクライナを2027年1月1日までに、EU＝ヨーロッパ連合に加盟させる案が検討されていることが分かりました。

イギリスのフィナンシャル・タイムズによりますと、ウクライナとヨーロッパがアメリカ側に提示した最新の修正和平案には、2027年1月1日までにウクライナをEUに加盟させる条項を盛り込むことが明記されているということです。

この草案は、トランプ政権が提示した和平案を修正したもので、ウクライナ側が「ロシア寄りだ」と懸念していた内容を見直した形です。ただ、ウクライナはEU加盟に必要な条件のうち、正式に満たしているものは一つもなく、このスケジュールは、これまでEUが重視してきた「実績に基づく加盟手続き」を覆すものになるため、関係者は、加盟制度全体の見直しが避けられないと指摘しています。

また、アメリカが計画を支持すれば、ウクライナのEU加盟に慎重なハンガリーのオルバン首相に対し、拒否権の撤回を迫る可能性もあります。ゼレンスキー大統領は、「EU加盟の行方はヨーロッパだけでなく、実際にはアメリカにも左右される」と述べ、アメリカの関与に期待を示しました。