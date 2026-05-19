キューバのミゲル・ディアスカネル大統領/Adalberto Roque/Pool/AFP/Getty Images（CNN）キューバと米国の間で再び緊張が高まる中、キューバのミゲル・ディアスカネル大統領は18日、米軍がもしキューバを攻撃すれば「血の海となって計り知れない結果を招く」と警告した。「キューバは脅威ではなく、いかなる国に対しても攻撃的な計画や意図はない。米国に対してそうした計画や意図を持たず、過去に持ったこともないことを、同国政