15日に中国訪問を終えたトランプ米大統領が、専用機に乗り込む前に米政府代表団と取材団が中国側から受け取った記念品などすべての物品が回収された後に廃棄されたという。情報流出とモニタリングの可能性を根本的に遮断するための措置と分析される。ニューヨーク・ポストのホワイトハウス担当記者エミリー・グーディン氏はこの日、自身のXに飛行機離陸直前の投稿を通じ「米国の実務チームは中国の官僚から渡された出入証、ホワイ