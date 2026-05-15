中国を訪問していたトランプ大統領は、習近平国家主席との首脳会談を終え、北京を発ちました。トランプ大統領は「素晴らしい貿易協定を結ぶことができた」と発言。トランプ大統領の狙いは、どこまで達成されたのでしょうか。■“中国の心臓”中南海へ習主席の住まいも15日午後、北京を発ったトランプ大統領。アメリカと中国は、友好ムード。世界に、そう印象づけました。中国・北京（15日午前）「アメリカの国旗と中国の国旗をつ