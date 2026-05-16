およそ9年ぶりの中国訪問を終え、帰国の途についたアメリカのトランプ大統領は15日、中国の習近平国家主席との会談で、台湾問題について議論したものの「何も約束しなかった」と述べました。トランプ大統領「習主席と台湾についてたくさん議論した。彼は台湾に強い思いを持っているが、私は何も約束しなかった」トランプ大統領は15日、中国からアメリカに戻る大統領専用機の機内で記者団の取材に応じました。トランプ氏は、首脳会