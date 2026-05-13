Image: Chris Mobley / US Department of the Interior / Wikimedia Commons アパラチア山脈の一部、ブルーリッジ山脈の展望 生産もサプライチェーンに潜む諸問題も国内でまかなう方が…マシ…よね？重要なエネルギー資源と聞いて思い浮かぶのは、石油や天然ガス、石炭、最近だと太陽光や風力ではないでしょうか。でも、電力網を稼働させ続けるうえで欠かせない役割を果たしているものすごく