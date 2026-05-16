（CNN）トランプ米大統領は15日、米国が今週、イラン産原油を積んだ中国タンカー3隻のホルムズ海峡通過を許可したことを明らかにした。トランプ氏はFOXニュースとのインタビューで、3隻のタンカーがホルムズ海峡を通過できたのは「我々が許可したからだ」と説明した。トランプ氏は中国訪問や習近平（シーチンピン）国家主席との会談を終え、米国に戻ったばかり。トランプ氏によると、タンカー3隻は今回の訪中の前にホルムズ海峡を