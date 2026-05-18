17日、米ワシントンで開かれた宗教イベントで流されたトランプ大統領のビデオメッセージ（AP＝共同）【ワシントン共同】米首都ワシントンで17日、トランプ政権の有力な支持母体であるキリスト教福音派の信徒らが多数参加する宗教イベントが開かれた。トランプ大統領や政権高官らがメッセージを寄せて後押しし、支持固めを図った。憲法が定めた政教分離に反するとの懸念も出ている。福音派は聖書の記述を厳格に重んじる。キリス