美容外科医の麻生泰（とおる）氏（53）は、SNSやYouTubeでいっそ清々しいまでにすべてをさらしている。

【写真を見る】3000万円のフェラーリにプライベートジェット… SNSで公開していた豪遊生活

東京は赤坂の一等地にある豪邸での金満生活をはじめ、自身の整形や植毛といった手術の過程や、特技の胸の整形手術の様子。韓国籍を持って奈良県で生まれた出自に、創価学会の信者となった顛末まで。

そんな麻生氏が率いる「麻生美容クリニックグループ」は、全国で薄毛治療や美容医療のクリニックなど100院以上を運営し、グループの年間売上は200億円超とされるが、

「このほど、グループが大阪国税局などの税務調査を受け、23年までの5年間で計約62億円もの申告漏れを指摘されていた事実が明らかになりました」

麻生泰氏のXより

と、社会部デスクが言う。

「調査を受けたのは大阪に本社を置く基幹法人『IDEA』を含む7法人。グループ内での医療機器などの取引価格を約47億円分過大に計上したほか、患者からの前受金約10億円を計上していませんでした」

それに加え、

「IDEAによる売上記録偽造で約3億円分が悪質な所得隠しと認定され、グループ関係者が法人の資金を個人的に使ったとして、約2億円の申告漏れも指摘されている。追徴税額は過少申告加算税や重加算税を含め計12億円とみられます」

自家用ジェット、数億円のバイオリンを……

怖いものなしに見える有名医師も、鬼より怖いとされる徴税組織には従うしかなかったようで、

「24年9月に国税当局による税務調査を受け、指摘に基づき修正申告を行い、25年3月に追徴税額を納付し、すでに対応を完了しております」（麻生美容クリニックグループ）

とのこと。一連の税務調査を巡り、国税庁OBの税理士は次のように語る。

「税務当局は告発案件以外に、派手な生活をSNSなどでアピールしている人を狙います。麻生さんは自家用ジェットやウン億円のバイオリンを披露し、ガーシーのBTS詐欺騒動で4000万円を援助したりして目立っていました」

しかも、と続ける。

「今回は大阪や東京、札幌など七つの国税局と国税事務所による大がかりなものでした。この規模は異例です。それでも調査に踏み切れたのは、税務署のデータ分析に加え、不透明な使途が認められたためと思われます。というのも、麻生さんの息子の散財ぶりが“調査に入ってください”と言わんばかりでしたから」

19歳で3000万円のフェラーリ

麻生氏の息子、拓海氏（22）が、TikTokで「お金持ちの息子」としてバズっていたのだ。

「時期は22年前後です。19歳で歯学部生だった彼は3000万円のフェラーリを乗り回し、全身ルイ・ヴィトンで固めていた。20億円で建てたという赤坂の実家を誇示しつつ、起きられないから、と大学近くに2000万円のマンションを買ってもらったとも」

こうした有り様はテレビでも取り上げられ、

「以降も、自家用ジェットやクルーザーであちこち出かけ、父親と一緒に高級料理を食べたりとぜいたく三昧。23年10月から半年間休学して医学部受験を目指したものの、断念して復学。休学中も高級シャンパンまみれの写真をSNSに上げたり、“20万円以下のシャンパン開けるやつダサいよな”と口にしていました」

これらの豪遊自慢が税務調査につながった可能性に考えが及んだか、最近は「お金持ちの息子」の更新をストップ。だが、父親のYouTube内で顔面整形する姿を公開していた……。

「週刊新潮」2025年10月23日号 掲載