5月13日におこなわれたアパレルブランド「Miu Miu（ミュウミュウ）」銀座店のリニューアルオープンを記念したイベントで、ローライズのスカートの上から下着を“チラ見せ”して注目されたモデル・俳優の齋藤飛鳥。その下着の値段が「約16万円」だったことは、大きな話題となった。齋藤が着用していた下着は、同ブランドの15万9500円のコットンの下着。サイドを紐で結ぶタイプのものだった同商品がSNSで特定されると、その価格