５月１８日、兵庫県豊岡市で午後2時すぎに35.3度を観測し、今年初めての猛暑日となりました。気温が上昇し、半袖で外出する人も増える季節ですが、気を付けないといけないのが『紫外線』。晴れる日が多い５月は紫外線の量がぐっと増え始めるため、特に注意が必要です。 【写真を見る】紫外線による『光老化』シミ、いぼの原因に！？ 肌の老化や体の不調にもつながる紫外線。正しい対策方法とは？銀座ケイスキンクリ