お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（56）が18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。おでこのシワについて、医師から言われた衝撃の一言を明かした。この日は美肌を追求する肌オバケ軍団が集結。おでこのシワ対策に、おでこを手で押さえて目を開ける練習することが効果的だと紹介され、「やってほしい」と促されたが、上田は「俺はやる必要ない」と拒否した。「これ、小学校2年生からある