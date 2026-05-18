忙しい朝でも手間をかけずにおしゃれを楽しみたいところ。「パーマ」を取り入れれば、乾かすだけ・軽く整えるだけで自然な動きと立体感が出るので、朝のスタイリングがグッと時短に。そこで今回は、忙しい40・50代のママ世代に似合う、セットが簡単な控えめパーマをご紹介します。派手過ぎず、でも上品に見えるスタイルを解説します。 広がりを抑えるスリムパーマ スリムパーマは広がりや、ボリ