こんにちは、美容ライターの古賀令奈です。「ファンデーションにこだわっているつもりだけど、仕上がりがイマイチ」とお悩みではありませんか？その原因は、塗り方や色選びにあるかもしれません。今回は、メイク初心者の方が陥りやすいNGファンデーションと改善テクをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらNG1：スキンケア直後のベースメイク時間に余裕のない朝は、スキンケアからメイクまで慌ただしく済ませてしまう方も多いで