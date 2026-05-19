お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が18日に放送された日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。日焼け止めを塗らない理由を明かした。この日は美肌を追求する肌オバケ軍団が集結。美肌維持に欠かせない「日焼け止め」の話題になると、MCの上田晋也が「日焼け止めなんて絶対皆さん、なさるわけでしょ?」とゲストたちに問いかけた。これに対し、バービーは「私、塗らないです」と告白。美肌自慢が