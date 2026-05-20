5月18日、東京・渋谷の美容クリニック『THE BEAUTE CLINIC』院長の紀田基邦（もとくに）氏が、写真集『Love Yourself〜自分を愛して〜』を発売することをInstagramで発表した。“イケメン美容外科医”として知られる紀田氏の、異例の写真集デビューに驚きの声があがる一方、過去の韓国トラブル報道も注目を集めている。紀田氏はInstagramに、自身の整形前写真とともに《Xでブスだと炎上した結果》という字幕入り動画を投稿。動