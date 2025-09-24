某有名チェーン店のうどんが自宅で再現？冷凍うどんと焼きそばが「せいろ」で感動の食感

会社員だったりよ子さんが健康と美容のために始めたのが「せいろ」を使った料理だった。自身の身体や肌の改善を実感した彼女は、Instagramでレシピ発信を開始。そこには「会社とはまた別に自分の居場所を作りたい」という気持ちもあったという。

手軽さや意外性のあるレシピ、さらに“映え”を意識した投稿が評判を呼び、わずか１年半でフォロワー数は10万人に。現在のフォロワー数は21万人超えという、注目のインスタグラマーだ。彼女の「せいろ」レシピを紹介した著書「すべてを蒸したい せいろレシピ」は、なんと第12回料理レシピ本大賞 in Japan 2025にて料理部門大賞を受賞。9月25日には、2冊めとなるレシピ本も発売が決まっている。今回のインタビューでは料理レシピ本大賞の受賞と第二弾のレシピ本の発売を記念し、りよ子さんにおすすめのレシピを伺い、紹介している。

今回は冷凍うどんと焼きそば改め蒸しそばレシピ。手軽に調理ができる上に懐にも優しく、さらに子どもにも好評の定番メニューではないだろうか。手軽なこの料理が、さらに「せいろ」を使うと、食材を切ったら詰めて蒸すだけで完成。しかも食感が“ちょっと感動”するくらい変わるという。

りよ子

せいろの魅力にとりつかれ、2023年4月に始めたInstagramで、すべてを蒸したい気持ちを投稿。冷蔵庫にあるものだけでパパッと作れる簡単レシピが共感を呼び、開始1年半でフォロワー数が十万人超えと大人気に。野菜を蒸すだけのシンプルレシピから、一度に主菜と副菜が完成する同時調理レシピ、ごはんもの、スイーツまで100品以上のレシピを投稿している。夫と二人暮らし。好きなものは透明なもの、アニメ、アサヒスーパードライ。

食感に感動！「冷凍うどん＆蒸しそば」

「冷凍うどん」

蒸し時間：中強火で7分

【敷物】クッキングシート

【材料】せいろ直径21cm・１段／1人分

冷凍うどん……1玉

長ねぎ……10cm

しめじ……1/3パック

梅干し……1個

大葉……4枚

しょうが……大1片

白いりごま……適量

A

しょうゆ……大さじ1/2〜1

ごま油……小さじ1

【作り方】

1ねぎは斜め薄切りにし、しめじは石づきを落としてほぐす。大葉としょうがはせん切りにする。梅干しは種を取る。

2クッキングシートを敷いたせいろに冷凍うどんを入れ、ねぎ、しめじをのせる。Aをまわしかけてしょうがをのせ、ふたをして中強火で7分蒸す。

3蒸しあがったら、梅干し、大葉をのせ、ごまをふる。

「ソース蒸し焼きそば」

蒸し時間：中強火で7分

【敷物】さらし、耐熱皿

【材料】せいろ直径21cm・１段／1人分

中華蒸し麺（粉末ソースつき）……１玉

ウインナーソーセージ……2本

キャベツ……2枚

玉ねぎ……1/4個

にんじん……4cm

ピーマン……1個

みりん……大さじ1

青海苔……適量

【作り方】

１野菜とソーセージは食べやすい大きさに切る。

２せいろにさらしを敷いて耐熱皿を入れる。耐熱皿に中華蒸し麺、１をのせて粉末ソースをふりかけ、みりんを回しかける。ふたをして中強火で7分蒸す。

３蒸しあがったら、麺と具材をよく混ぜ、さらしの両端を持ち上げて、皿をせいろから取り出し、青海苔をふる。

蒸し時間はあまり気にしなくても

「どちらも具材を一緒に入れるので、とにかく簡単です。冷凍うどんは、有名チェーン店の釜上げうどんの食感が再現できるほどモチモチに。それから焼きそばならぬ蒸しそばは、油を使わないから、あっさりしていてやさしい味わいになるんですよ。フライパンで焼きそばを作ると、麺がこびりつくことがあって、苦手意識があったんです。でも、『せいろ』にはそれがないのでとても作りやすくなりました。ここでは、さらしと耐熱皿を使う作り方をご紹介していますが、クッキングシートを敷いたせいろに直接材料を入れてもOKです。

麺類は、蒸し時間の加減が難しそうだと思うかもしれませんが、あまり気にしなくても大丈夫。レシピ本だとどちらも蒸し時間を7分にしていますが、ちょっとくらいオーバーしても蒸しすぎて失敗するということはありません。

私は、家で作るときは時間を計っていません。なんとなく5〜10分ほどしたらふたを開けて、中の具材の様子を確かめます。『せいろ』は木がほどよく水分を吸収してくれるので、金属製の蒸し器と違って、多少蒸しすぎてもベチャッとなることはないようです」（りよ子さん）

次回は「麻婆春雨」のレシピを紹介。なんと春雨は水に戻すことも茹でることもせずそのまませいろに詰めてOKなのだとか。ぜひお楽しみに。

