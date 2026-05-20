AKB48」の元メンバーでタレントの篠田麻里子（40）が、「もはや誰かわからない」とつづった最新ショットを公開し、注目を集めている。【映像】篠田麻里子の「もはや誰かわからない」最新ショットこれまでInstagramで、仕事やプライベートのオフショットを発信してきた篠田。2026年5月12日には、「今週から始まった新しいドラマの役用に、レイヤーショートにしてもらいました」と、印象を変えた自撮りショットを公開。「さわ