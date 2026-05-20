元中日の石川翔投手(26)が20日、自身のインスタグラムを更新。脊髄梗塞を発症したことを公表した。石川は18日にファーム・リーグ「ハヤテベンチャーズ静岡」への入団が発表されたばかりだった。石川は「突然すみません。ハヤテへの入団に、たくさんの応援の言葉をありがとうございました。入団がリリースされてすぐ、昨日のことです。突然腰から下の感覚がなくなり、そのまま救急車で運ばれました。数多くの細かい検査をした結

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