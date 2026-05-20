俳優の鈴木亮平（43）が公開した最新のオフショットに、心配の声が寄せられている。【映像】心配の声が寄せられた鈴木亮平の最新ショットストイックな役作りの影響で体形や表情の激変ぶりがたびたび話題になる鈴木。SNSでは、20キロ減量したTBS系日曜劇場「天皇の料理番」での痩せ細った姿や、30キロ増量して挑んだ映画「俺物語！！」でのオフショットを披露し、「ほそっ！びっくりしました」「別人だ。さすが亮平さん！」など