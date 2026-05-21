Hey! Say! JUMP山田涼介さんは5月20日、自身のInstagramを更新。ミュージックビデオのオフショットを公開しました。【写真】山田涼介の居眠りオフショット「ほんとに30代？笑」山田さんは、3枚の写真を投稿。同日発売の2ndアルバム「Are You Red.Y?」の収録曲『VENOM』と『MAGIC MUSIC』の「MVオフショット」です。特に3枚目では、目を閉じて居眠りをしている貴重な姿も披露。ファンもそのショットに歓喜しているようです。ファ