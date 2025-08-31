【2025年9月の運勢】うお座（魚座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
9月のうお座（魚座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、うお座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
気分一新、スパートをかけて
・全体運
心境の変化が起こりそう。急に「もういいか」という気持ちになって、全てを終わらせたくなったり、これまでの自分の甘さを反省して、本気モードになったりするでしょう。いずれにしても、1つの区切りで、新しく仕切り直すタイミングです。ちゃんとしたい気持ち、自分のやれることを全部やる覚悟が固まっていくため、物事は一気に進み、周囲だけでなく、自分自身もびっくりするほど。
でも、今月の決心は、プラスに働きます。次の段階へ進みましょう。精力的になれるため、同時進行で複数のプロジェクト、習い事、勉強などを進めることに。“変えたい気持ち”をおしゃれに向けるのも大賛成。ヘアカット、イメージチェンジが大好評です。
・社交運
人気運が高まり、厚意が集まるでしょう。ただ、付き合いやすい人とそうでない人は明確に分かれそう。合わない人にも優しく接して。ただ、話を曖昧にボカすとどんどん詰められてしまいますから、最初にストップをかけることが大事。「しばらく忙しくて」「こちらから連絡します」的に距離感はコントロールしていきましょう。オフは、人の誘いに乗ってみて。何度か行ったことがある場所でも、新しい発見が待っていそう。
・恋愛運
恋は、成就率が高め。共通の友人や知人に協力してもらうと、よいきっかけがつかめるでしょう。グループレジャーにも出会いがあります。カップルは、“面倒くさい”が天敵。ダルさをハネのけて、会いにいきましょう。
ラッキーポイント……グリーン、ベルト、プリント柄、イベント会場
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
