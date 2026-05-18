巨人の平山功太内野手（22）が17日に放送された日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。打力が飛躍的に伸びた背景にあった“出会い”に感謝した。広島県出身。瀬戸内高校から進学した環太平洋大学で1年生からレギュラーに抜てきされ、いきなり3試合連続本塁打を放つなど結果を残したが、チームになじめず、1年生で中退した経験を持つ。当時19歳。ここで野球を辞めることも考えたが、「親に“後悔する