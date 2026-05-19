２０１６年をもって無期限活動休止していた、男性３人組ヒップホップグループ「ＨＯＭＥＭＡＤＥ家族」の公式サイトが１９日に更新され、１０年ぶりに再始動することを発表した。ソニー・ミュージックレーベルズ内の「Ｋｉ／ｏｏｎＭｕｓｉｃ」（キューンミュージック）から再デビューする。「ＨＯＭＥＭＡＤＥ〓大〓家族はじめます。」と題して発表され「１０年ぶりに再始動」すると報告。「ＨＯＭＥＭＡＤＥ“大