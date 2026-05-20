アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「奥手女子」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。【1〜8位】“奥手女子”から好きな人への脈ありサイン！TOP回答を見る（図解：4枚）「奥手女子」の“脈あり”サインは？調査は3月27日、「奥手女子」を自認する成人女性100人を対象に、インターネットリサーチで実施。まず、「自分に当てはまると思う