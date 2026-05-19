歌手森口博子（57）が、18日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。結婚についての思いを語った。90年代に放送された人気バラエティー「夢がMORI MORI」で共演した森脇健児とトーク。女性の労働環境の変化について「90年代から働く女性、お子さんができても社会に進出という意味では、女性にとっては働きやすい環境になってきているよね」と語り、「絶対に家庭に入らなきゃいけないってことはないし、