物欲がなくても、大好きな人からのちょっとしたプレゼントは嬉しいもの。けれど単純には喜べないこともあるようです。今回は相手のプレゼントに「驚きの意図が隠されていた」という経験をもつ、羽鳥稚奈さん（仮名・20代）の話を紹介します。◆よくプレゼントをくれる彼氏と、結婚も見据えていた稚奈さんとその彼氏・裕翔さん（仮名・20代）との出会いは、たまたま居合わせた居酒屋で席が隣同士になって盛り上がったこと。当時