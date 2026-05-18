M!LKの佐野勇斗が、7月3日公開の映画『トイ・ストーリー５』で、新キャラクターのハイテクおもちゃ、スマーティ・パンツの日本版声優に抜てき。18日に東京・池袋で声優発表イベントが開催され、ファンの前でサプライズで明かされた。【写真】全力ピースで登場した『トイ・ストーリー５』声優を報告した佐野勇斗現代の子どもたちも夢中になっている＜ハイテクおもちゃ＞が登場し、ウッディとバズが再び手を取り“デジタル”とい