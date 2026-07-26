世界初
『世界初』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月5日
2026年8月4日
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映画「ゴジラ-0.0」ニューヨーク映画祭に選出 世界初上映へ
9月24日から開催の同映画祭「スポットライト・ガラ部門」で世界初上映される
スポーツ報知
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三菱が新型パジェロを今秋に世界初披露、7年ぶりの復活へ向け動画公開
ラダーフレームとS-AWCにより高い走破性と快適な乗り心地を実現という
オリコンニュース
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ミシュラン7回連続三ツ星の別府「ひょうたん温泉」で湯めぐり体験
男湯7種・女湯12種の湯めぐりや砂湯など多彩な温泉体験が楽しめる施設だ
cocotte
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三菱の新型パジェロが秋に世界初公開、発売前から購入希望が殺到
約5年ぶりの復活となり、トライトンのラダーフレームを採用したフラッグシップSUVとなる
くるまのニュース
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トヨタ・プリウスXが一部改良、32.6km/Lの低燃費で279万円台から
エントリーグレードXは279万6200円で燃費32.6km/Lという低燃費性能を誇る
くるまのニュース
2026年8月3日
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「スパイダーマン新作が初週末9億ドル超、映画史上2位の記録」
世界オープニング9億2,700万ドルは映画史上2位で、事前予想のほぼ2倍に達した
THE RIVER
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トヨタが世界初公開したGRMNカローラ、予想価格900万円台後半でファン注目
2シーター仕様・MT専用・415N・mのトルクを誇る究極のカローラとみられる
ABEMA TIMES
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トヨタがGRMNカローラを世界初公開、後席撤去の2人乗り仕様で304PSを発揮
後部座席を撤去した2人乗り仕様で車重1450kg、304PSエンジンを搭載している
くるまのニュース
2026年8月2日
2026年8月1日
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VWが全長4.1mの新型「ID.クロス」を世界初公開、211馬力モデルも設定
全長4153mmのヤリスクロス相当サイズで最大211馬力、航続距離427kmを誇る
くるまのニュース
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マツダがMAZDA3を改良、CX-5譲りの2.5Lエンジンと6速MTを設定
新型CX-5と同じ「e-SKYACTIV G 2.5」エンジンを搭載するのが最大の目玉で
くるまのニュース
2026年7月30日
2026年7月29日
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24年ぶり復活のホンダ「プレリュード」、600万円超の特別感に課題
617万円超の価格に対し内装の特別感や装備の充実度が不足と筆者は指摘する
くるまのニュース
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BYDが日本向け軽EV「ラッコ」を発表、広瀬アリスがアンバサダーに就任
エントリーモデルは実質199万5000円からで年間1万台の販売を目標とする
くるまのニュース
2026年7月28日
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日産が新型キックスを発売、300万円台のe-POWER搭載SUVが話題に
第3世代e-POWERを日本国内車種として初搭載し、価格は約300万円からである
くるまのニュース
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AIサーバー1台に最大2万8000個、日本2社が握る米粒大の電子部品
AIサーバー1台に最大2万8000個が必要で、先端品は村田製作所と太陽誘電
プレジデントオンライン