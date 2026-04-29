絶対ダメ！犬に苦痛を与えるタブー行為 暴力・暴言 これは言わずもがなですが、暴力は犬に多大な苦痛とトラウマを与えます。たとえしつけのためという名分があったとしても、愛犬に対して手を上げる行為は許されるものではありません。暴力を用いれば、愛犬との絆はあっという間に形骸化してしまいます。 また見逃されがちですが、過度な怒声や暴言を浴びせられることも犬にとっては暴力と同じくらい苦痛です。