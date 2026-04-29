政府の電気・ガス代補助の予算額冷房の電気代が気になる季節が近づいてきた。気象庁は今夏も全国的に平年より気温が高くなると予想し、最高気温が40度以上の「酷暑日」の頻発も懸念される。中東情勢の緊迫化で高止まりする原油相場に連動する液化天然ガス（LNG）の価格によって、電気代が高騰し家計を圧迫しかねない。政府が電気代を抑える補助金を再開させるかどうか判断が注目される。赤沢亮正経済産業相は、火力発電の燃料