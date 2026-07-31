ドローン
『ドローン』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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ロシアで戦死補償金を狙う「黒い未亡人」詐欺が相次いで発覚
男性と偽装結婚し入隊させて戦死補償金を詐取する手口が相次ぐという
中央日報
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習近平も見放し側近も停戦を迫る、プーチン政権に広がる亀裂
側近や習近平氏の意を受けたとみられるトカエフ氏の停戦進言も退けたという
プレジデントオンライン
2026年8月6日
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ドイツの空港で爆発物搭載ドローン発見、テロの可能性も捜査
日テレNEWS NNN
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ドイツ東部の空港でDHL貨物機が飛行物体と衝突、爆発物ドローンも発見
FNNプライムオンライン
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ロシア軍がキーウに大規模攻撃、弾道ミサイル全弾迎撃できず17人死亡
FNNプライムオンライン
2026年8月5日
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ウクライナで民間人がドローンに追い回され負傷、ゼレンスキー氏が非難
日テレNEWS NNN
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中国商務省 ドローン対米規制へ
TBS NEWS DIG
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「野菜だ」と叫んでも止まらず、ロシアの自爆ドローンが民間人男性に急降下
FNNプライムオンライン
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ロシア軍のドローンが野菜売りの男性を追跡…けがさせる事態発生
FNNプライムオンライン
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ウクライナのドローンが黒海ビーチに墜落・炎上し7人が死亡、58人負傷
ABEMA TIMES
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ヘルソンで爆弾ドローンが民間人を追跡し爆発、男性は一命を取り留める
ABEMA TIMES
2026年8月4日
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デンマークで女性徴兵制が本格施行、王位継承2位のイザベラ王女も入隊
ロシアの脅威やトランプ氏のグリーンランド発言への対応が背景にあるとみられる
中央日報
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ウクライナ軍のドローンがロシア南部リゾートを攻撃、子ども含む7人死亡
FNNプライムオンライン