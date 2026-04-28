アークは4月28日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive」ブランドにおけるBTOパソコン新製品として、ハイエンドPCのラインアップ「arkhive GeForce RTX 5090 Limitedシリーズ」を追加して受注を開始した。arkhive、国内ではめずらしいFounders Edition版のGeForce RTX 5090搭載PC受注開始グラフィックスにGeForce RTX 5090 Founders Editionを採用する点が特徴のPC製品。国内向けにはあまり流通が見られないめずら