富山市の路上で２９日夜、散歩をしていた女性がクマに襲われ、顔や頭にけがをしました。市は近隣住民に警戒を呼びかけています。富山市によりますと、２９日午後８時ごろ、富山市森２丁目の路上で、４０代の女性がクマに襲われました。女性は１人で散歩をしていたところ、クマに引っかかれ、顔や頭にけがをし、市内の病院に搬送されました。命に別条はないということです。現場は岩瀬スポーツ公園の北側のエリアで、警察や富