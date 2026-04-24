ティータイムがちょっぴり特別な時間になりそうな、プチぜいたくスイーツを食べたい時は、【ファミリーマート】もチェックしてみて。有名スイーツブランドが監修した商品など、ファミマでしか買えない美味しくてオシャレなスイーツが見つかるはず。今回はそんな、ファミマの「新作スイーツ」をご紹介します。種類が豊富なので、いろいろな商品を買って、おうちで“アフタヌーンテ