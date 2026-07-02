電気自動車（EV）
『電気自動車（EV）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
2026年8月1日
2026年7月29日
2026年7月28日
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AIサーバー1台に最大2万8000個、日本2社が握る米粒大の電子部品
AIサーバー1台に最大2万8000個が必要で、先端品は村田製作所と太陽誘電
プレジデントオンライン
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中国BYDが軽EV「ラッコ」を発売し、日本の軽市場に本格参入
共同通信
2026年7月27日
2026年7月24日
2026年7月23日
2026年7月17日
2026年7月15日
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ボルボが3列7人乗りフラッグシップEV「EX90」を日本で発売開始
全長5035mmの3列7人乗りSUVで、最大航続距離は650kmに達するという
くるまのニュース
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BYDがテスラを抜いた中国EVで値下げ競争が激化し利益が半減
王者BYDは2026年第1四半期の純利益が前年同期比55％減と半減し苦境に立つ
プレジデントオンライン
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トヨタ車体の小型EV1万台超をリコール ブレーキに深刻な不備判明
1人乗り小型EV「コムス」のパーキングブレーキに不備があるという
共同通信